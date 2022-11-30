Фантастическая развязка в группе C. Аргентина и Польша пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео
Аргентинцы финишировали первыми в группе, поляки — вторыми (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Сборные Аргентины и Польши пробились в 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу.
Команды встретились в заключительном туре группы C. Победителем матча стали аргентинцы, забившие полякам два мяча. Но даже поражение позволило подопечным Чеслава Михневича финишировать вторыми в группе.
Поляки опередили сборную Мексику, которая обыграла национальную команду Саудовской Аравии, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Представителям зоны КОНКАКАФ не хватило для выхода в плей-офф одного гола.
В 1/8 финала Аргентина сыграет против Австралии, Польша — против Франции.
Результаты матчей:
Польша — Аргентина 0:2
Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 67
Нереализованный пенальти: Месси, 39 (Аргентина)
Саудовская Аравия — Мексика 1:2
Голы: Аль-Давсари, 90+5 — Мартин, 47, Чавес, 52
Турнирная таблица
Ранее Франция сенсационно проиграла Тунису, а Австралия выбила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022.