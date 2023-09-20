Сборная Польши по футболу получила нового главного тренера после провалов в отборе Евро-2024
Михал Пробеж (Фото:400 мм.пл)
Сборную Польши по футболу возглавил Михал Пробеж, который заменил на посту Фернанду Сантуша.
Об этом сообщает пресс-служба сборной Польши.
До этого 50-летний тренер работал с молодежной сборной Польши.
На клубном уровне он, в частности, работал с Краковией и Ягеллонией, с которыми выигрывал Кубок Польши и Суперкобок.
После пяти сыгранных матчей в отборе Евро-2024 Польша идет на предпоследней строчке в группе, имея шесть очков.
Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн будет тренировать сборную Германии до домашнего Евро-2024 включительно.