Сборная Польши по футболу получила нового главного тренера после провалов в отборе Евро-2024

20 сентября, 11:53
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Михал Пробеж (Фото:400 мм.пл)

Михал Пробеж (Фото:400 мм.пл)

Сборную Польши по футболу возглавил Михал Пробеж, который заменил на посту Фернанду Сантуша.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Польши.

До этого 50-летний тренер работал с молодежной сборной Польши.

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На клубном уровне он, в частности, работал с Краковией и Ягеллонией, с которыми выигрывал Кубок Польши и Суперкобок.

Видео дня

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После пяти сыгранных матчей в отборе Евро-2024 Польша идет на предпоследней строчке в группе, имея шесть очков.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн будет тренировать сборную Германии до домашнего Евро-2024 включительно.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Польши

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