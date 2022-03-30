Польские болельщики спели «Ruska kurwa» перед матчем отбора на ЧМ-2022 — видео

30 марта, 15:07
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Польша обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польские болельщики красноречиво продемонстрировали свое отношение к стране-агрессорке.

Перед началом финального матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Польшей и Швецией болельщики "красно-белых" спели на трибунах «Ruska kurwa».

https://twitter.com/OldTrafford1964/status/1508889283003924499?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1508889283003924499%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fsport%2F_ruska-kurwa-polskie-futbolnye-fanaty-peredali-privet-rashistam%2F1079300

Таким образом, польские болельщики выразили солидарность с украинцами, которые уже больше месяца страдают от вторжения российских оккупантов.

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Следует отметить, что Польша обыграла Швецию со счетом 2:0 и вышла на чемпионат мира.

Сообщалось, что уже определились 27 участников мундиаля из 32-х.

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Теги:   Футбол Фанаты Болельщики ЧМ-2022 Война в Украине Сборная Польши Сборная Швеции

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