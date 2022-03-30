Польские болельщики спели «Ruska kurwa» перед матчем отбора на ЧМ-2022 — видео 30 марта, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Польша обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польские болельщики красноречиво продемонстрировали свое отношение к стране-агрессорке.

Перед началом финального матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Польшей и Швецией болельщики "красно-белых" спели на трибунах «Ruska kurwa».

Таким образом, польские болельщики выразили солидарность с украинцами, которые уже больше месяца страдают от вторжения российских оккупантов.

Видео дня

Следует отметить, что Польша обыграла Швецию со счетом 2:0 и вышла на чемпионат мира.

Сообщалось, что уже определились 27 участников мундиаля из 32-х.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.