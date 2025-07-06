Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу: кто с кем играет, когда матчи

6 июля, 02:21
Реал в четвертьфинале обыграл Боруссию (Фото: Reuters/Vincent Carchietta)

На турнире осталось три представителя Европы и одна команда из Южной Америки.

Последнюю путевку в полуфинал клубного чемпионата мира-2025 завоевал мадридский Реал. В четвертьфинальном поединке команда Андрея Лунина обыграла дортмундскую Боруссию — 3:2. Увы, наш вратарь вновь просидел весь матч на скамье запасных.

Результаты четвертьфиналов:

Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 2:1

Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия) — 1:2

ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия) — 2:0

Реал (Испания) — Боруссия Д (Германия) — 3:2

Полуфинальные пары:

08.07. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) — Челси (Англия)

09.07. 22:00. ПСЖ (Франция) — Реал (Испания)

Рекордсменом по количеству побед на клубном чемпионате мира является Реал, который выигрывал трофей 5 раз. Но тогда играли турнир в другом формате. На ЧМ-2025 впервые участвуют 32 команды.

