29-летний полузащитник ковалевского Колоса Павел Ориховский попал в автомобильную аварию на прошлой неделе.

Об этом сообщил ведущий программы TaToTake Михаил Спиваковский.

«На прошлой неделе в сложное ДТП попал украинский футболист Павел Ориховский. К счастью, Паша и его семья живы и, надеемся, будут абсолютно здоровы», — сказал журналист.

Реклама

Спиваковский добавил, что футболист Колоса, скорее всего, пропустит значительную часть первого круга чемпионата Украины.

Ориховский с женой и дочерью / Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi

Ориховский проводит уже третий отдельный период в составе Колоса, в его активе 20 голов и девять результативных передач в 123 матчах за клуб.

Хавбек начинал игровую карьеру в составе киевского Динамо, позже выступал за Черноморец, киевский Арсенал и Рух.

Мы писали, что в ДТП погиб форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота.