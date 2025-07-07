Бывший футболист Динамо попал в сложное ДТП вместе с семьей — журналист
Павел Ориховский (Фото: ФК Колос)
29-летний полузащитник ковалевского Колоса Павел Ориховский попал в автомобильную аварию на прошлой неделе.
Об этом сообщил ведущий программы TaToTake Михаил Спиваковский.
«На прошлой неделе в сложное ДТП попал украинский футболист Павел Ориховский. К счастью, Паша и его семья живы и, надеемся, будут абсолютно здоровы», — сказал журналист.
Спиваковский добавил, что футболист Колоса, скорее всего, пропустит значительную часть первого круга чемпионата Украины.
Ориховский проводит уже третий отдельный период в составе Колоса, в его активе 20 голов и девять результативных передач в 123 матчах за клуб.
Хавбек начинал игровую карьеру в составе киевского Динамо, позже выступал за Черноморец, киевский Арсенал и Рух.
Мы писали, что в ДТП погиб форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота.