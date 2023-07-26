«Мы можем лучше». Обидчик Днепра-1 «похоронил» шансы украинского клуба на положительный результат в Греции 26 июля, 14:30 Филип Джуричич (Фото:ФК Панатинаикос)

Полузащитник Панатинаикоса Филип Джуричич, который своим голом помог одолеть Днепр-1 (1:3) в квалификации Лиги чемпионов, прокомментировал выездную победу своей команды.

По словам футболиста, коллектив не ожидал, что сможет разбить днепрян с таким счетом. Однако Джуричич добавил, что в Афинах они могут сыграть еще лучше.

«Это очень важная победа в нашей первой еврокубковой игре. Мы не ожидали 3:1, но можем улучшить нашу игру, мы едем в Афины с положительным результатом.

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Тренер спросил меня, смогу ли я продолжить игру, и я ответил, что могу, и мне удалось забить. Я счастлив, я и команда сыграли хорошо. Я могу играть еще лучше, и мы можем совершенствоваться как команда", — сказал Джуричич Cosmote TV.

Напомним, что ответный матч между Панатинаикосом и Днепром-1 состоится 1 августа в 20:30.

Отметим, что победа греков в матче против днепрян стала для них первой в еврокубках с 2017 года.

Ранее оборона Днепра-1 разочаровала главного тренера клуба в дебютном матче Лиги чемпионов.