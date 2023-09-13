«Это позор». Обидчик сборной Украины осудил итальянских болельщиков за свист в адрес капитана 13 сентября, 11:36 Джанлуиджи Доннарумма (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези, который сделал дубль в ворота Украины, раскритиковал фанов, которые освистывали Джанлуиджи Доннарумму каждый раз, когда тот владел мячом.

По словам Фратттези, поведение болельщиков было позорным. Футболист также не понимает такого отношения к голкиперу, поскольку тот представляет Италию.

«Честно говоря, это было позорно. Я никогда не видел, чтобы игрок сборной освистывался собственными болельщиками. Я не понимаю, почему к нему так относятся, ведь мы здесь представляем Италию.

Видео дня

Я подошел к нему, сказал ему, что он лучший и что мы его любим, но ему это не нужно. Джиджи — топ-игрок, он легко справится с этим", — сказал Фраттези для Sky Sport Italia.

Напомним, что в 2021 году Доннарумма перешел из Милана в ПСЖ. Матч проходил на стадионе «россонери» Сан-Сиро.

Напомним, что сборная Украины уступила Италии (2:1) в отборе на Евро-2024. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча.

Ранее был назван лучший игрок сборной Украины в матче против Италии по версиям авторитетных порталов.