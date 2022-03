Звезда ПСЖ продает эксклюзивные худи для помощи украинцам — фото 23 марта, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Серхио Рамос (Фото:Серхио Рамос via Instagram)

Звездный испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос не остался в стороне от войны в Украине.

Бывший капитан Реала организовал продажу специальных худи с надписью We Are All Ukrainians (Мы все украинцы — прим.), о чем он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Деньги от продажи худи Рамос пообещал передать на нужды украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Видео дня

Цена одного худи — 100 евро.



Фото: Серхио Рамос via Instagram

Фото: Серхио Рамос via Instagram

Ранее сообщалось, что главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.