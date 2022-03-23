Звезда ПСЖ продает эксклюзивные худи для помощи украинцам — фото
Серхио Рамос (Фото:Серхио Рамос via Instagram)
Звездный испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос не остался в стороне от войны в Украине.
Бывший капитан Реала организовал продажу специальных худи с надписью We Are All Ukrainians (Мы все украинцы — прим.), о чем он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Деньги от продажи худи Рамос пообещал передать на нужды украинцам, пострадавшим от российского вторжения.
Цена одного худи — 100 евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер.
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