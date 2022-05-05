«В Украине этого еще никто не делал». Зозуля организовал новый волонтерский проект для помощи ВСУ 5 мая, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Роман Зозуля активно помогает ВСУ (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля создал новый волонтерский проект для помощи украинской армии в войне с российскими оккупантами.

На своей странице в Facebook рассказал, что фонд Народная Армия закупил для ВСУ мотоциклы, которые повысят мобильность украинских защитников и ускорят нашу победу.

Футболист отметил, что во многих армиях мира применение мотоциклов – это распространенная практика, однако для Украины это уникальный проект.

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"Мотоциклы класса Эндуро и Кросс повысят мобильность наших защитников и помогут выполнять любое задание, оставаясь почти незаметными. В Украине до нас этого никто не делал, хотя во многих армиях мира это довольно распространенная практика.

Мы приобрели 10 таких красавцев, которые уже отправились на передовую. Но ведь этого катастрофически мало, поэтому хотим верить, что вы все еще с нами и продолжите донатить на помощь наших лучших воинов", - написал Зозуля.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TVdmjzJJFBhHX1fVe1mHSvgsmLB6XKNx6q3YihkUxAfMGWezNtgZNkmePzJMJWZ9l&id=100009789399084

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля и вратарь Реала Андрей Лунин встретились в Мадриде с украинскими беженцами.

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