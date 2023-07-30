«Футбол — не балет»: игрок Динамо, получивший красную, остроумно отреагировал на свое удаление — фото

30 июля, 22:15
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Денис Попов (Фото:ФК Динамо Киев)

Денис Попов (Фото:ФК Динамо Киев)

Денис Попов стал антигероем победного матча киевлян, которые в первом туре украинской Премьер-лиги одолели Минай (4:1).

Украинский защитник «бело-синих» Денис Попов на 32 минуте оставил свою команду в меньшинстве.

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Футболист прямой ногой влетел в корпус Владимира Одарюка, за что был удален с поля.

Видео дня

После поединка Попов опубликовал пост в Instagram-stories, в котором подвел итоги встречи.

«Футбол — не балет… Я извиняюсь перед игроком, браво команда», — написал 24-летний защитник.

instagram.com/popov19
Фото: instagram.com/popov19

В следующем туре чемпионата Украины Динамо Киев сыграет с Оболонью. Поединок пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко эмоционально оценил свой первый матч за Динамо после возвращения.

Напомним, на нашем сайте доступно результаты первого тура чемпионата Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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