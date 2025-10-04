Бенфика, в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, столкнулась с неожиданной проблемой накануне важного матча чемпионата Португалии против Порту.

У нескольких игроков команды и главного тренера Жозе Моуринью были обнаружены симптомы вирусной инфекции, сообщает A Bola.

Больные жалуются на головную боль и ломоту в теле, что стало серьезным поводом для беспокойства медицинского штаба клуба. Сейчас врачи Бенфики внимательно следят за состоянием тренера и футболистов. Имена игроков, которые подхватили вирус, не раскрываются.

Ранее Моуринью уже переносил температуру перед матчем Лиги чемпионов против Челси, однако тогда речь шла об отдельном случае гриппа, не связанном с нынешней ситуацией.

Поединок Порту — Бенфика состоится в воскресенье, 5 октября, в 23:15 по киевскому времени. На данный момент «драконы» лидируют в чемпионате с 21 очком, а Бенфика занимает третью строчку, отставая на четыре балла.

Ранее сообщалось, что Бенфика проиграла Челси во втором туре Лиги чемпионов.