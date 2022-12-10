Роналду не спас от вылета. Марокко сенсационно обыграло Португалию и вышло в полуфинал ЧМ-2022 — видео 10 декабря, 18:56 После перерыва марокканцы могли забить и второй гол (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Марокко сенсационно победила национальную команду Португалии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Подопечные Фернанду Сантуша могли открыть счет в поединке в самом дебюте, однако удар Жоау Фелиша потянул Буну. Позже вингер португальцев имел еще один шанс забить, но мяч после его удара и рикошета пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

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А вот марокканцы свой единственный голевой момент за тайм реализовали. Яхья Аттиат-Аллаль навесил с левого фланга, Юссеф Эн-Несири перепрыгнул Рубена Диаша и ударом головой наказал Диогу Кошту, который ошибся на выходе.

Сразу после перерыва марокканцы могли забить и второй гол. Однако блестяще сыграл Кошта, потянувший удар головой с близкого расстояния от Жавада Эль-Ямика.



Вскоре у португальцев на поле появился Криштиану Роналду, который начал игру на скамейке запасных.

В середине второго тайма сравнять счет мог Бруну Фернандеш, но ему не повезло. Мяч после его удара примерно с линии штрафной площади пролетел над перекладиной.



Португальцы продолжили давление на ворота марокканцев. На 82-й минуте забить снова мог Фелиш, но его удар из пределов штрафной площади потянул Буну. Уже в компенсированное время вратарь марокканцев отбил и опаснейший удар Роналду.

Марокко — Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири, 42

Удаление: Чеддира, 90+3 (Марокко)



В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем в паре между национальными командами Англии и Франции.

Накануне в полуфинал ЧМ-2022 пробились хорваты, сенсационно выбившие бразильцев, и аргентинцы, обыгравшие нидерландцев.