Португалия — Швейцария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 5 декабря, 23:47 В матче Португалия — Швейцария определится последний четвертьфиналист ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Португалии и Швейцарии.



Поединок Португалия – Швейцария состоится в Лусаиле 6 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой ( 3:2) и Уругваем ( 2:0) и поражения от Южной Кореи ( 1:2);

3:2) и Уругваем 2:0) и поражения от Южной Кореи 1:2); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Испания - Марокко;

потерпела три поражения в последних семи матчах во всех турнирах при четырех победах;

не сыграют защитник Мендеш, полузащитник Данилу ( травмы).

Что нужно знать о сборной Швейцарии перед матчем:

с 6 очками заняла второе место в группе G после побед над Камеруном ( 1:0) и Сербией (3 :2) и поражение от Бразилии (0 :1);

1:0) :2) и поражение от Бразилии :1); в случае выхода в ¼ финала ее соперником станет победитель поединка Испания - Марокко;

одержала пять побед в семи последних играх во всех турнирах при двух поражениях;

не сможет рассчитывать на вратаря Зоммера ( болезнь).

Ориентировочные составы:

Португалия: Диогу Кошта, Геррейро, Пепе, Канселу, Диаш, Карвалью, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силву, Роналду, Жоау Феликс

Швейцария: Кобель, Вимер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири

Фото: НВ

Фото: НВ

НВ