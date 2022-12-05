Португалия — Швейцария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

5 декабря, 23:47
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В матче Португалия — Швейцария определится последний четвертьфиналист ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

В матче Португалия — Швейцария определится последний четвертьфиналист ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Португалии и Швейцарии.

Поединок Португалия – Швейцария состоится в Лусаиле 6 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:

  • с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) и поражения от Южной Кореи (1:2);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Испания - Марокко;
  • потерпела три поражения в последних семи матчах во всех турнирах при четырех победах;
  • не сыграют защитник Мендеш, полузащитник Данилу (травмы).
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Что нужно знать о сборной Швейцарии перед матчем:

  • с 6 очками заняла второе место в группе G после побед над Камеруном (1:0) и Сербией (3:2) и поражение от Бразилии (0:1);
  • в случае выхода в ¼ финала ее соперником станет победитель поединка Испания - Марокко;
  • одержала пять побед в семи последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
  • не сможет рассчитывать на вратаря Зоммера (болезнь).

Ориентировочные составы:

Португалия: Диогу Кошта, Геррейро, Пепе, Канселу, Диаш, Карвалью, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силву, Роналду, Жоау Феликс

Швейцария: Кобель, Вимер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

НВ

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Португалии

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