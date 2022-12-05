Португалия — Швейцария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
В матче Португалия — Швейцария определится последний четвертьфиналист ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)
НВ представляет анонс матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Португалии и Швейцарии.
Поединок Португалия – Швейцария состоится в Лусаиле 6 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) и поражения от Южной Кореи (1:2);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Испания - Марокко;
- потерпела три поражения в последних семи матчах во всех турнирах при четырех победах;
- не сыграют защитник Мендеш, полузащитник Данилу (травмы).
Что нужно знать о сборной Швейцарии перед матчем:
- с 6 очками заняла второе место в группе G после побед над Камеруном (1:0) и Сербией (3:2) и поражение от Бразилии (0:1);
- в случае выхода в ¼ финала ее соперником станет победитель поединка Испания - Марокко;
- одержала пять побед в семи последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
- не сможет рассчитывать на вратаря Зоммера (болезнь).
Ориентировочные составы:
Португалия: Диогу Кошта, Геррейро, Пепе, Канселу, Диаш, Карвалью, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силву, Роналду, Жоау Феликс
Швейцария: Кобель, Вимер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири
НВ