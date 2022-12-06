Португалия — Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 6 декабря, 05:14 Португалия уступает Швейцарии по личным встречам (Фото:REUTERS/Lee Smith)

НВ следит за ходом поединка 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Португалии и Швейцарии. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 6 декабря.



Ориентировочные составы:

Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Канселу, Диаш, Карвалью, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силву, Роналду, Жоау Фелиш

Швейцария: Кобель, Вимер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Португалия с 6 очками заняла первое место в группе Н. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Испания — Марокко.

Команда потерпела три поражения в последних семи матчах во всех турнирах при четырех победах. За коллектив не сыграют защитник Мендеш, полузащитник Данилу (травмы).

Швейцария с 6 очками заняла второе место в группе G. В случае выхода в четвертьфинал ее соперником станет победитель поединка Испания — Марокко.

Статистика знает 25 матчей между соперниками. Португалия одержала девять побед, Швейцария — 11. Еще пять поединков завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Португалия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,85, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Швейцария, оценивается в 4,50, ничья — в 3,40.