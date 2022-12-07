Португалия — Швейцария. Видео голов и обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 7 декабря, 04:04 Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1 в поединке 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.



Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш, 17, 50, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканджи, 58



Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру – Б. Силва (Невеш, 81), Карвалью, Отавио (Фелиш, 74) — Фернандеш, Ромуш (Роналду, 73), Фелиш (Орта, 74)



Швейцария: Зоммер - Фернандес, Аканджи, Шер (Кемерт, 46), Родригес - Фройлер (Сеферович, 54), Джака - Шакири, Соу (Закария, 54), Варгас (Окафор, 66) - Эмболо (Яшари, 89)



Предупреждены: Шер, Кемерт

Видео дня

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против команды Марокко, которая в этот же день сенсационно одолела в серии пенальти Испанию.

