Португалия — Швейцария. Видео голов и обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

7 декабря, 04:04
Поделиться:
Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1 в поединке 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

Читайте также:
Португалия — Швейцария 6:1. События по минутам матча 1/8 финала ЧМ-2022

Португалия - Швейцария 6:1
Голы: Рамуш, 17, 50, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканджи, 58

Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру – Б. Силва (Невеш, 81), Карвалью, Отавио (Фелиш, 74) — Фернандеш, Ромуш (Роналду, 73), Фелиш (Орта, 74)

Швейцария: Зоммер - Фернандес, Аканджи, Шер (Кемерт, 46), Родригес - Фройлер (Сеферович, 54), Джака - Шакири, Соу (Закария, 54), Варгас (Окафор, 66) - Эмболо (Яшари, 89)

Предупреждены: Шер, Кемерт

Видео дня

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против команды Марокко, которая в этот же день сенсационно одолела в серии пенальти Испанию.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Португалии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X