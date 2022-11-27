Португалия — Уругвай. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

27 ноября, 19:44
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Сборная Португалии может гарантировать себе выход в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Сборная Португалии может гарантировать себе выход в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Португалии и Уругвая.

Поединок Португалия — Уругвай состоится в Лусаиле в понедельник, 28 ноября, на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Португалии перед матчем:

  • обыграла Гану со счетом 3:2 в первом туре;
  • в случае победы гарантирует себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022;
  • выиграла пять из семи последних матчей при двух поражениях;
  • не сыграют защитник Мендеш и полузащитник Данилу (травмы).
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Что нужно знать про сборную Уругвая перед матчем:

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  • сыграла вничью с Кореей со счетом 0:0 в первом туре;
  • выйдет минимум на второе место в группе в случае выигрыша;
  • одержала семь побед в десяти последних матчах, дважды сыграв вничью и раз проиграв;
  • не сможет рассчитывать на защитника Араухо (повреждение).

Ориентировочные составы:

Португалия: Кошта — Геррейру, Пепе, Диаш, Канселу — Невеш, Карвалью, Фернандеш — Леау, Роналду, Силва

Уругвай: Рочет — Оливейра, Хименес, Годин, Варела — Бентанкур, Торрейра, Вальверде — Нуньес, Суарес, Пеллистри

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Португалии

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