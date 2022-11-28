Португалия вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 благодаря голу Роналду — видео 28 ноября, 22:58 Роналду забил свой второй гол на турнире (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Португалии благодаря голам Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша обыграла национальную команду Уругвая в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу.

Первый тайм встречи прошел при игровом преимуществе подопечных Фернанду Сантуша. Однако забить могли именно уругвайцы, но Родриго Бентанкур не реализовал выход один на один с Диого Коштой.

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Португальцы свой момент создали в начале второго тайма и сполна его реализовали. Роналду откликнулся на навесную передачу Фернандеша и ударом головой открыл счет.

Уругвай создал несколько моментов и вполне мог отыграться, но удача в этот вечер была на стороне португальцев.

В компенсированное же арбитром время европейская сборная забила второй гол. Это Фернандеш в отсутствии Роналду, которого к тому времени заменили, реализовал пенальти.

Португалия — Уругвай 2:0

Голы: Роналду, 54, Фернандеш, 90+3 (с пен.)

Таким образом, сборная Португалии досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала ЧМ-2022.

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Гана оказалась сильнее национальной команды Кореи.