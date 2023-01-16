После рекордного трансфера Мудрика в Челси Ахметов выделил 1 млрд гривен на помощь украинским воинам 16 января, 16:39 Ринат Ахметов отметил подвиг украинских воинов (Фото:Метинвест/Facebook)

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов после рекордного трансфера Михаила Мудрика в Челси объявил о создании проекта для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов — Сердце Азовстали.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

В рамках проекта на помощь украинским воинам и защитникам, а также их семьям Ахметов выделил 1 миллиард гривен.

«Они будут направлены на разные потребности — от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками Азовстали, их семьями, патронажными службами, волонтерами», — заявил Ахметова.

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Президент Шахтера также отметил героический подвиг защитников Мариуполя.

«Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны, все мы сегодня чувствуем неизбежность победы Украины», — говорится в заявлении.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн. евро, подписав контракт на 8,5 лет. Этот трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола.

Мудрик пришел на презентацию в Челси с флагом Украины.