Последняя дуэль титанов? ПСЖ Месси обыграл команду Роналду в товарищеском матче — видео

19 января, 22:47
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Месси и Роналду сыграли друг против друга в Саудовской Аравии (Фото:Barstool Football via Twitter)

Месси и Роналду сыграли друг против друга в Саудовской Аравии (Фото:Barstool Football via Twitter)

ПСЖ, где выступает Лионель Месси, с результатом 5:4 победил сборную звезд Аль-Хилаля и Аль-Насра, за которую сыграл Криштиану Роналду.

Аргентинский нападающий французского клуба своим единственным голом в матче открыл счет на 4-й минуте.

https://twitter.com/PSG_Report/status/1616121958797836288

Роналду восстановил равновесие ударом с пенальти спустя полчаса и снова установил паритет с игры после того, как ПСЖ забил второй мяч. В итоге саудовская команда потерпела поражение.

Видео дня

https://twitter.com/rKLDX/status/1616151176323399713
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Ранее 37-летний Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср из Саудовской Аравии, с которым подписал контракт до июня 2025 года.

По данным СМИ, португалец будет зарабатывать в Аль-Насре около 200 млн евро в год.

Сообщалось, что 35-летний Месси договорился о продлении контракта с ПСЖ, который заканчивается летом 2023 года.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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