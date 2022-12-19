Обошел совместное фото Лионеля с Роналду. Пост Месси после победы на ЧМ-2022 вышел на второе место по количеству лайков в Instagram

19 декабря, 15:58
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Пост Месси за 16 часов собрал 42,8 млн лайков (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Пост Месси за 16 часов собрал 42,8 млн лайков (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Пост капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сделанный после победы на чемпионате мира по футболу-2022, вышел на второе место по количеству лайков в Instagram.

35-летний нападающий после завершения финального матча турнира опубликовал в соцсети несколько фото со стадиона.

В комментарии к снимкам Лионель написал, что он столько мечтал о победе на чемпионате мира, что до сих пор не верит в свое счастье.

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Также аргентинец поблагодарил всех, кто поддерживал команду на ее пути к триумфу.

Пост Месси за 16 часов собрал 42,8 млн лайков. По количеству полученных отметок «нравится» он обошел совместное фото Лионеля с португальской звездой футбола Криштиану Роналду (41,9 млн лайков).

Теперь пост Месси по числу лайков уступает лишь знаменитому изображению яйца (56,2 млн лайков).

Сообщалось, что Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси ЧМ-2022 Instagram Сборная Аргентины

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