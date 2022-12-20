Выиграл конкуренцию у яйца. Пост Месси с кубком мира установил рекорд по количеству лайков в Instagram
Лионель Месси с кубком мира (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)
Пост капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком мира, который накануне вышел на второе место по количеству лайков в Instagram, установил рекорд соцсети по этому показателю.
Пользователи соцсети оценили фото 35-летнего нападающего, сделанные после победы в финале ЧМ-2022, 57,2 млн лайков.
По количеству отметок «нравится» этот пост вышел на первое место за всю историю существования Instagram.
Он обошел прежнего рекордсмена — изображение яйца, которое собрало 56,1 млн лайков.
Интересно, что по числу подписчиков в Instagram Лионель все еще солидно уступает португальской звезде футбола Криштиану Роналду — 402 млн против 519 млн.
Сообщалось, что Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к легендарному соотечественнику Диего Марадоне.