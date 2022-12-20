Выиграл конкуренцию у яйца. Пост Месси с кубком мира установил рекорд по количеству лайков в Instagram

20 декабря, 12:55
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Лионель Месси с кубком мира (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Лионель Месси с кубком мира (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Пост капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком мира, который накануне вышел на второе место по количеству лайков в Instagram, установил рекорд соцсети по этому показателю.

Пользователи соцсети оценили фото 35-летнего нападающего, сделанные после победы в финале ЧМ-2022, 57,2 млн лайков.

По количеству отметок «нравится» этот пост вышел на первое место за всю историю существования Instagram.

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Он обошел прежнего рекордсмена — изображение яйца, которое собрало 56,1 млн лайков.

Интересно, что по числу подписчиков в Instagram Лионель все еще солидно уступает португальской звезде футбола Криштиану Роналду — 402 млн против 519 млн.

Сообщалось, что Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси ЧМ-2022 Instagram Сборная Аргентины Фото

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