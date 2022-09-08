Челси объявил о назначении нового тренера

8 сентября, 18:27
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Последние три года Поттер возглавлял Брайтон (Фото:ФК Челси)

Последние три года Поттер возглавлял Брайтон (Фото:ФК Челси)

Новым главным тренером лондонского Челси стал Грэм Поттер, сообщается на официальном сайте клуба.

«Синие» подписали контракт с 47-летним специалистом сроком на пять лет. Другие детали сделки не сообщаются.

Сам Поттер по случаю своего назначения сказал: «Я невероятно горжусь и рад представлять Челси, этот фантастический футбольный клуб.

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Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев Челси и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды, которой наши замечательные болельщики смогут гордиться".

Последние три года Поттер возглавлял Брайтон, который в прошлом сезоне под его руководством финишировал 9-м в английской Премьер-лиге, показав лучший результат в истории клуба.

Ранее руководство Челси уволило с поста главного тренера команды немца Томаса Тухеля после поражения от загребского Динамо в Лиге чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Челси

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