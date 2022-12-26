Президент клуба украинской Премьер-лиги жестко раскритиковал Виталия Кличко 26 декабря, 09:50 Президент Ингульца не ожидал такой реакции от Кличко (Фото:ФК Ингулец)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк жестко раскритиковал бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева Виталия Кличко

Мнением о столичном градоначальнике спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу Petrove TV.

«Больше всего в этой ситуации меня удивил Кличко. Просто удивил. Знаете, спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша. Только какой-нибудь прилет, б***ь, эвакуируйте, воду сливайте — да ты, б***ь, мэр.

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Посмотри на мэра Харькова Терехова, тот сидит, б***ь, из подвала не вылезает, потому что гатят, но он не рассказывает: «Бегите все, все пропало». Все пропало — это только у Тимошенко может быть", — сказал Поворознюк.

Также президент Ингульца признался, что не ожидал такой реакции от Кличко. По его словам, мэр Киева действительно является паникером.

Ранее Поворознюк резко отреагировал на приезд народного депутата Украины Юлии Тимошенко в Кировоградскую область во время войны и обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.