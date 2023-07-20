Слово президента клуба. Прототип главного героя СМТ Ингулец эмоционально отреагировал на создание сериала

20 июля, 21:39
Поделиться:
Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк, президент украинского футбольного клуба Ингулец, высказался о создании сериала СМТ Ингулец, на который выделили 33 млн гривен из госбюджета.

Функционер, вероятно, стал прототипом главного героя сериала, раскритиковал идею финансирования художественной картины.

Читайте также:
«Я просто в а**е». Бывший голкипер сборной Украины возмущен идеей создания сериала СМТ Ингулец

Поворознюк заявил, что потратил бы 33 миллиона гривен на финансирование армии, чтобы скорее закончилась война.

Видео дня

«Если бы мне заплатили 33 миллиона, чтобы я снимал какой-нибудь фильм, то я бы эти деньги на второй день раздал всем военным, и уверен, что война закончилась бы раньше.

Я бы это сделал, даже если бы меня за это посадили в тюрьму. Но я об этом не только не знаю, а даже не знаю, откуда ветер дует", — заявил Поворознюк в видео на своем YouTube-канале.

Читайте также:
«Это серьезно? Вы с ума сошли?». В Сети возмущены выделением 30 млн грн на съемки комедийного сериала СМТ Інгулець во время войны

Ранее сообщалось, что легендарного футболиста подозревают в организации договорных матчей.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Ингулец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X