Слово президента клуба. Прототип главного героя СМТ Ингулец эмоционально отреагировал на создание сериала 20 июля, 21:39 Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк, президент украинского футбольного клуба Ингулец, высказался о создании сериала СМТ Ингулец, на который выделили 33 млн гривен из госбюджета.

Функционер, вероятно, стал прототипом главного героя сериала, раскритиковал идею финансирования художественной картины.



Поворознюк заявил, что потратил бы 33 миллиона гривен на финансирование армии, чтобы скорее закончилась война.

Видео дня

«Если бы мне заплатили 33 миллиона, чтобы я снимал какой-нибудь фильм, то я бы эти деньги на второй день раздал всем военным, и уверен, что война закончилась бы раньше.

Я бы это сделал, даже если бы меня за это посадили в тюрьму. Но я об этом не только не знаю, а даже не знаю, откуда ветер дует", — заявил Поворознюк в видео на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что легендарного футболиста подозревают в организации договорных матчей.