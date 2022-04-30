«Остановите эту х***ю». Президент украинского футбольного клуба обратился к Зеленскому из-за Тимошенко — видео 30 апреля, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк резко отреагировал на приезд народного депутата Украины Юлии Тимошенко в Кировоградскую область во время войны и обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.

«Какая Тимошенко, что вы чудите? Оказывается, у нас в стране нечего делать, как встречать Юлию Тимошенко. Но самый последний штрих, это вообще. Звонят мне и говорят, что это же Тимошенко, вроде, как случайно заехала в госпиталь, увидела раненого: «Ты же всю жизнь мечтал, вот тебе планшет. Хотел конфетку, вот тебе конфетка на палочке».

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Владимир Александрович, та остановите эту х***ю. Но и это полбеды. Мне еще сказали, что после Тимошенко еще и Порошенко собирается приехать. Неужели больше делать н***й? Война в стране, а они начинают пиариться", — сказал Поворознюк.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее Поворознюк пообещал жителям Херсона освободить город от российской армии.

Также президент Ингульца в обращении к россиянам сказал, что украинцы с удовольствием будут убивать их на своей земле.



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