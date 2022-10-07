«Я этим горжусь». Президент клуба украинской Премьер-лиги рассказал, за что дважды сидел в тюрьме 7 октября, 13:09 Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец via Instagram)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк рассказал, за что дважды он сидел в тюрьме.



Эксклюзивными подробностями своего прошлого спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу Натальи Мосейчук.

«Ну, сидел… Так я горжусь тем, что я сидел. Сидел за то, что лейтенанту челюсть сломал, сержанту — нос. Неуставные отношения — 244-я и 242-я. Сидел 8 месяцев. Просто 4 года служил, значит. Служил 2 и досиживал. Полтора дисбата еще дали.

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Я сидел за 81-ю, кража государственного имущества путем воровства в особо крупных размерах. Это я украл две канистры солярки. Хотел украсть больше, но мне дали 81-ю, четвертую через семнадцатую. То есть попытка кражи государственного имущества", — сказал Поворознюк.

Также президент Ингульца признался, что при этом он трижды оказывался на скамье подсудимых.

Ранее Поворознюк спел собственную песню о войне против России.