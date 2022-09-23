«Предупреждаю сразу, дубля два не будет». Президент известного украинского футбольного клуба спел песню о войне против России — видео 23 сентября, 15:00 Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк спел собственную песню о войне против России.



Перед презентацией композиции функционер сказал: «Сегодня хочу в эксклюзивном варианте представить вам одну песню. Дело в том, что очень много ребят, когда мы ездили по Украине, в Донецкой области, все говорят: «Григорович, давай что-то спой, давай что-то спой».

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И она как-то родилась эта песня. Где-то услышал, где-то добавил, перекрутил, и родилась эта песня. Предупреждаю сразу: дубля два не будет, будет только один. Как оно будет — так и будет, это будет от души".

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее Поворзнюк попал в тренды соцсетей благодаря своему обращению к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами «Вова, е**ш их».

Позже популярность в Сети получило другое заявление президента Ингульца: «Ну неужели делать н**уй больше?»

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