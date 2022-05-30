«Это первый раз, что я солгал». Президент Ингульца высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов 30 мая, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент Ингульца Александр Поворознюк высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Реалом.



Слова главы клуба из Кировоградской области приводит Fanday.

«Какие эмоции от комментирования? Успокойтесь немного, оно мне нах*** не нужно. Я просто готов делать все, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Знаете, сколько мы вчера собрали? 2,7 млн гривен. Это меня радует!» — сказал Поворознюк.

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После этого президент Ингульца заявил, что финал он комментировал из Киева. На это журналист отреагировал словами, что слышал, что Поворознюк работал из Петрово.

«Первый раз я солгал, потому что для конспирации нужно было сказать, что в Киеве. А на самом деле мы комментировали в Петрово. Это первый раз, что я солгал. Атмосфера в студии была замечательная, все прошло хорошо», — ответил президент Ингульца.

Ранее Поворознюк рассказал, что украл танк у российской армии.

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