«Это первый раз, что я солгал». Президент Ингульца высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов

30 мая, 13:28
Цей матеріал також доступний українською
Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Президент Ингульца Александр Поворознюк высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Реалом.

Слова главы клуба из Кировоградской области приводит Fanday.

«Какие эмоции от комментирования? Успокойтесь немного, оно мне нах*** не нужно. Я просто готов делать все, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Знаете, сколько мы вчера собрали? 2,7 млн гривен. Это меня радует!» — сказал Поворознюк.

Видео дня
Читайте также:
«Остановите эту х***ю». Президент украинского футбольного клуба обратился к Зеленскому из-за Тимошенко — видео

После этого президент Ингульца заявил, что финал он комментировал из Киева. На это журналист отреагировал словами, что слышал, что Поворознюк работал из Петрово.

«Первый раз я солгал, потому что для конспирации нужно было сказать, что в Киеве. А на самом деле мы комментировали в Петрово. Это первый раз, что я солгал. Атмосфера в студии была замечательная, все прошло хорошо», — ответил президент Ингульца.

Ранее Поворознюк рассказал, что украл танк у российской армии.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Ингулец

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X