«Это первый раз, что я солгал». Президент Ингульца высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов
Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)
Президент Ингульца Александр Поворознюк высказался о своем нашумевшем комментировании финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Реалом.
Слова главы клуба из Кировоградской области приводит Fanday.
«Какие эмоции от комментирования? Успокойтесь немного, оно мне нах*** не нужно. Я просто готов делать все, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Знаете, сколько мы вчера собрали? 2,7 млн гривен. Это меня радует!» — сказал Поворознюк.
После этого президент Ингульца заявил, что финал он комментировал из Киева. На это журналист отреагировал словами, что слышал, что Поворознюк работал из Петрово.
«Первый раз я солгал, потому что для конспирации нужно было сказать, что в Киеве. А на самом деле мы комментировали в Петрово. Это первый раз, что я солгал. Атмосфера в студии была замечательная, все прошло хорошо», — ответил президент Ингульца.
Ранее Поворознюк рассказал, что украл танк у российской армии.
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