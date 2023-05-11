Люди горели живьем: как фанат с сигаретой сжег в Англии стадион — видео 11 мая, 11:13 Деревянная трибуна сгорела за несколько минут (Фото:sgsa.org.uk)

11 мая 1985 года — один из самых трагичных дней в истории мирового футбола. 56 человек так и не вернулись домой с матча чемпионата Англии Брэдфорд — Линкольн. Прямо во время игры на трибуне вспыхнул пожар.



Стадион «Вэлли Пэрейд» был построен еще в 1886 году и за сотню лет пережил лишь косметический ремонт. Владельцев арены неоднократно предупреждали о скоплении мусора в щелях под лавками, также претензии вызывала деревянная крыша центральной трибуны.

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По официальной версии во время матча между Брэдфордом и Линкольном один из болельщиков решил покурить. Это был мужчина из Австралии, который приехал в Англию навестить сына. Окурок он бросил под ноги и попытался затушить. Но тот упал в щель на груды мусора. Болельщик пытался его затушить, вылив кофе, но это не помогло.

Пожар вспыхнул моментально. Из-за ветра пламя начало быстро распространяться и вскоре загорелись крыша и деревянные трибуны.

Фанаты в панике принялись перелазить на поле через ограждение, искать выходы.

В это время огонь становился все больше. На крыше загорелся рубероид, а затем горящие обломки начали падать на людей внизу…

Пожарная бригада прибыла быстро, но мало что могла сделать с бушующим пламенем. В пожаре погибли 56 человек, еще 265 зрителей получили травмы различной степени тяжести.

После этой трагедии в Великобритании отказались от деревянных трибун и приняли новое законодательство по повышению безопасности на футбольных полях.