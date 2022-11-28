Представитель Месси отреагировал на слухи о близком переходе футболиста в другой клуб 28 ноября, 11:51 Контракт Месси с ПСЖ близится к завершению (Фото:Лионель Месси via Instagram)

Марсело Мендес, представитель форварда ПСЖ Лионеля Месси, прокомментировал информацию Sunday Times о том, что футболист летом перейдет в Интер Майами.

Представитель футболиста заявил, что в данный момент не ведутся переговоры о переходе Месси в Интер Майами, сообщает CNN.

«Это неправда, это фейковые новости. Нет никаких переговоров о том, чтобы Лионель присоединился к Интеру Майами в следующем сезоне», — сказал Мендес.

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Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Следует отметить, что уже не в первый раз появляется информация о вероятном переходе Месси в Интер Майами, а сам игрок ранее приобрел жилье в Майами, что может свидетельствовать о планах форварда продолжить карьеру в США.