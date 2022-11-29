Представители ФИФА во время матча ЧМ-2022 отобрали у испанских болельщиков украинский флаг с символикой полка Азов — фото 29 ноября, 16:16 Зозуля обвинил ФИФА в лицемерии (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отобрали у испанских болельщиков украинский флаг с символикой полка Азов, который они развернули во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Германии и Испании (1:1).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский футболист Роман Зозуля.

По словам Зозули, ФИФА забрал у болельщиков флаг из-за того, что он якобы нарушает стандарты организации.

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«ФИФА — жертвы российской пропаганды. Во время матча Германия-Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка Азов. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен.

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Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные — это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат".

Зозуля также выразил надежду, что на позорное поведение представителей ФИФА отреагируют Украинская ассоциация футбола Министерство молодежи и спорта, а организация принесет извинения за свой поступок.

" Надеюсь, те одноклеточные организмы, которые запретили поднимать наш флаг на трибунах, простят и наконец-то изучат историю вопроса не за кремлевскими темниками", — добавил Зозуля.



Фото: Роман Зозуля via Facebook

Ранее Зозуля эмоционально отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино с призывом остановить войну, развязанную Россией в центре Европы, на время чемпионата мира-2022.