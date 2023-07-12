Пойман за переговорами. Голкипер сборной Украины получил предложение из экзотического чемпионата — фото
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин может оказаться в арабском клубе.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, представители украинского игрока встретились с делегацией арабских посредников в Лондоне.
По информации источника, стороны обсуждали возможный трансфер Трубина, который близок к уходу из донецкой команды.
На данный момент неизвестно, представники какого клуба были на встрече с людьми украинца.
Напомним, Трубин близок к переезду в чемпионат Италии, где им активно интересуется прошлогодний финалист Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере.