Пойман за переговорами. Голкипер сборной Украины получил предложение из экзотического чемпионата — фото 12 июля, 18:51 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин может оказаться в арабском клубе.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, представители украинского игрока встретились с делегацией арабских посредников в Лондоне.

По информации источника, стороны обсуждали возможный трансфер Трубина, который близок к уходу из донецкой команды.

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Фото: TuttoMercatoWeb

На данный момент неизвестно, представники какого клуба были на встрече с людьми украинца.

Напомним, Трубин близок к переезду в чемпионат Италии, где им активно интересуется прошлогодний финалист Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере.