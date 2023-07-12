Пойман за переговорами. Голкипер сборной Украины получил предложение из экзотического чемпионата — фото

12 июля, 18:51
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин может оказаться в арабском клубе.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, представители украинского игрока встретились с делегацией арабских посредников в Лондоне.

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По информации источника, стороны обсуждали возможный трансфер Трубина, который близок к уходу из донецкой команды.

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TuttoMercatoWeb
Фото: TuttoMercatoWeb

На данный момент неизвестно, представники какого клуба были на встрече с людьми украинца.

Напомним, Трубин близок к переезду в чемпионат Италии, где им активно интересуется прошлогодний финалист Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер Анатолий Трубин

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