Посвятили Украине. УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов — фото
Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках (Фото:УЕФА)
УЕФА представил официальный мяч для финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Игровой снаряд изготовила компания adidas. На мяче на английском и украинском языках написано слово «мир».
В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 встретятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Игра состоится в субботу, 28 мая.
Изначально финал должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за развязанной Россией войны в Украине город лишился этого права.
Позже было принято решение провести матч в Париже на стадионе Стад де Франс.
Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках.
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