Посвятили Украине. УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов — фото 24 мая, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках (Фото:УЕФА)

УЕФА представил официальный мяч для финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.



Игровой снаряд изготовила компания adidas. На мяче на английском и украинском языках написано слово «мир».

Фото: УЕФА

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 встретятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Игра состоится в субботу, 28 мая.

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Изначально финал должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за развязанной Россией войны в Украине город лишился этого права.

Позже было принято решение провести матч в Париже на стадионе Стад де Франс.

Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках.

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