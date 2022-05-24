Посвятили Украине. УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов — фото

24 мая, 14:20
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Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках (Фото:УЕФА)

Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках (Фото:УЕФА)

УЕФА представил официальный мяч для финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Игровой снаряд изготовила компания adidas. На мяче на английском и украинском языках написано слово «мир».

УЕФА
Фото: УЕФА

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 встретятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Игра состоится в субботу, 28 мая.

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Изначально финал должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за развязанной Россией войны в Украине город лишился этого права.

Позже было принято решение провести матч в Париже на стадионе Стад де Франс.

Ранее УЕФА отстранил российские сборную и клубы от участия в следующем сезоне в Лиге наций и еврокубках.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов УЕФА Украина Фото

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