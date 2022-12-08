Сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции — видео 8 декабря, 10:54 Многим не понравилось обращение пресс-атташе с котом (Фото:ESPN via Twitter)

Пресс-аташе сборной Бразилии грубо повел себя с котом, который оказался на пресс-конференции, состоявшейся в рамках предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре против Хорватии.

Во время пресс-конференции с участием нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в помещение зашел кот и вылез на стол.

Ситуация развеселила футболиста, а вот пресс-атташе взял кота за шкирку и сбросил его на пол, что многим в зале не понравилось.

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