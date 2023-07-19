Бекхэм признался, сколько людей посмотрели презентацию Лео Месси в Интер Майами 19 июля, 11:33 Месси и Бекхэм (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Совладелец Интер Майами, в который перешел семикратный обладатель Золотого мяча, заявил, что за презентацией Месси в американском клубе следила почти половина населения планеты.

По словам Дэвида Бекхэма, трансляция перевернула к себе внимание 3,5 миллиарда человек.

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания во всем мире. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень большое число», — сказал Бекхэм, передает All About Argentina.

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Также Интер Майами вслед за Месси подписал еще одну легенду Барселоны.

Ранее сообщалось, что новый клуб Лео Месси продлил свою безвыигрышную серию до 11 матчей.