Бекхэм признался, сколько людей посмотрели презентацию Лео Месси в Интер Майами

19 июля, 11:33
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Месси и Бекхэм (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Месси и Бекхэм (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Совладелец Интер Майами, в который перешел семикратный обладатель Золотого мяча, заявил, что за презентацией Месси в американском клубе следила почти половина населения планеты.

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По словам Дэвида Бекхэма, трансляция перевернула к себе внимание 3,5 миллиарда человек.

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания во всем мире. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень большое число», — сказал Бекхэм, передает All About Argentina.

Видео дня

https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1681396035384483859
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Также Интер Майами вслед за Месси подписал еще одну легенду Барселоны.

Ранее сообщалось, что новый клуб Лео Месси продлил свою безвыигрышную серию до 11 матчей.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами

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