Возрастное достижение. Президент украинского клуба обновил мировой рекорд старейшего игрока в истории футбола — фото
Николай Лиховидов (Фото:ZoryaLondonsk)
Президент и полузащитник Реала Фармы Николай Лиховидов обновил историческое достижение в профессиональном футболе.
Функционер вместе со своим клубом сыграл во Второй лиге Украины. Лиховидов вышел в стартовом составе во втором туре чемпионата против киевского Локомотива (4:1). Его заменили на 37 минуте поединка. «Семерке» хозяев на время пребывания на поле было 57 лет шесть месяцев и 17 дней.
Отметим, что Николай Лиховидов обновил собственный мировой рекорд самого возрастного игрока в истории футбола.
Ранее Ярмоленко отметился юбилейным 100-м голом в украинской Премьер-лиге.