Возрастное достижение. Президент украинского клуба обновил мировой рекорд старейшего игрока в истории футбола — фото 14 августа, 14:30 Николай Лиховидов (Фото:ZoryaLondonsk)

Президент и полузащитник Реала Фармы Николай Лиховидов обновил историческое достижение в профессиональном футболе.

Функционер вместе со своим клубом сыграл во Второй лиге Украины. Лиховидов вышел в стартовом составе во втором туре чемпионата против киевского Локомотива (4:1). Его заменили на 37 минуте поединка. «Семерке» хозяев на время пребывания на поле было 57 лет шесть месяцев и 17 дней.

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Отметим, что Николай Лиховидов обновил собственный мировой рекорд самого возрастного игрока в истории футбола.

Mykola Lykhovydov continues to extend his own record as the oldest pro footballer in the world!



The Real Pharma # 7 started & played the first 37’ v Lokomotyv Kyiv (4-1 W) in the Odesa side’s 1st fixture of 23/24 Druha Liha campaign (🇺🇦 3rd tier)



His age on Sat: 57y 6m 17d pic.twitter.com/GKHa5xvC4H — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 14, 2023

Ранее Ярмоленко отметился юбилейным 100-м голом в украинской Премьер-лиге.