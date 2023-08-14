Возрастное достижение. Президент украинского клуба обновил мировой рекорд старейшего игрока в истории футбола — фото

14 августа, 14:30
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Николай Лиховидов (Фото:ZoryaLondonsk)

Николай Лиховидов (Фото:ZoryaLondonsk)

Президент и полузащитник Реала Фармы Николай Лиховидов обновил историческое достижение в профессиональном футболе.

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Функционер вместе со своим клубом сыграл во Второй лиге Украины. Лиховидов вышел в стартовом составе во втором туре чемпионата против киевского Локомотива  (4:1). Его заменили на 37 минуте поединка. «Семерке» хозяев на время пребывания на поле было 57 лет шесть месяцев и 17 дней.

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Отметим, что Николай Лиховидов обновил собственный мировой рекорд самого возрастного игрока в истории футбола.

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Ранее Ярмоленко отметился юбилейным 100-м голом в украинской Премьер-лиге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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