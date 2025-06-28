«Это большая сумма». Президент швейцарского Сьона заявил, что не испытывает моральных сомнений из-за матча в России

В интервью швейцарскому изданию Blick Константин отметил, что его прежде всего беспокоит финансовая сторона поединка. Президент Сьона не видит проблемы в том, что его команда сыграет в стране, которая уже более трех лет ведет полномасштабную войну в Европе и убивает украинцев.

— Если турнир состоится, вы получите 300 тысяч франков, как мы читали. Это правда?

— Да, сумма примерно такая.

— Это же немалые деньги!

— Да, это большая сумма. Кроме того, такие контрольные матчи всегда полезны.

— Вы имеете какие-то моральные сомнения относительно игры в стране, правитель которой имеет на совести сотни тысяч смертей?

— Нет, не имею. Я всегда придерживался мнения, что спорт и политика должны быть четко разделены.

— Если вы согласитесь, это точно вызовет большой резонанс в СМИ. Примерно такой, как после перехода [швейцарского тренера] Фабио Челестини в ЦСКА Москва.

— Я никого не осуждаю, если кто-то хочет работать в России. Каждый должен решать сам. Вы считаете это аморальным и так об этом пишете — ладно. Это ваше мнение. У Фабио оно другое. А я остаюсь нейтральным. Все очень просто.

— Но ведь существует риск, что вы не получите 300 тысяч франков, поскольку платежи из России под санкциями.

— Во-первых, я не уверен, что санкции касаются также спорта. А во-вторых, деньги поступят не из России. Поэтому с этим проблем не будет, — сказал Константин.

Напомним, в тренерском штабе Зенита работает экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех государственных наград.

