«Он был фантастический». Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 13 июля, посетил финал клубного чемпионата мира-2025 между Челси и ПСЖ, который состоялся на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси.

Во время поединка Трамп в интервью DAZN ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым сильным футболистом в истории.

Президент США выделил легендарного бразильца Пеле, который трижды становился чемпионом мира и успел поиграть в Штатах.

«Много лет назад, когда я был молодым, был такой игрок по имени Пеле, который выступал за команду [Нью-Йорк] Космос. Не хочу раскрывать свой возраст, но это было очень давно.

Я ходил смотреть, как он играет, и он был фантастический. Возможно, я прозвучу старомодно, но скажу, что Пеле был великим", — сказал Трамп.

Напомним, Челси выиграл клубный ЧМ-2025, обыграв ПСЖ со счетом 3:0.

Президент США вместе с главой ФИФА выдавал индивидуальные награды игрокам. Одну золотую медаль Трамп спрятал в карман.

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.