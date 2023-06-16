Суд официально отправил президента УАФ Павелко за решетку — видео

16 июня, 11:26
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Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко официально арестовали, сообщает FootballHub.

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Белинская, которая является следственным судьей Шевченковского районного суда города Львова, удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ.

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Судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа — 60 суток.

Отмечается, что залог около десяти миллионов гривен, который внесла за Павелко компания «УАФ Маркетинг» в ноябре прошлого года, перечисляется государству.

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Решение касается дела хищения денег на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что Павелко отстранили от должности президента УАФ, однако сама ассоциация позже опровергла эту информацию.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Павелко

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