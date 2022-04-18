Состав почти всего футбольного клуба Украины вступил в ВСУ

18 апреля, 02:42
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Игроки Прикарпатья приняли присягу и вступили в ряды ВСУ (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

Игроки Прикарпатья приняли присягу и вступили в ряды ВСУ (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

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Состав футбольного клуба Прикарпатье почти всем составом присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Согласно сюжету телеканала Футбол, игроки команды Первой лиги из Ивано-Франковска приняли присягу и вступили в ряды ВСУ.

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По словам футболистов, сперва они не хотели присоединиться к Вооруженным силам, боясь оказаться обузой для армии из-за неумения воевать.

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Затем, отмечают они, к ним пришел военком и объяснил, что их обучат, приготовят и покажут, как защищать Украину.

После этого игроки провели совещание, в результате чего 14 футболистов и тренеры приняли военную присягу.

«После нашей победы над российскими орками будет создана сборная из футболистов, которые в рядах ВСУ защищают страну», — сообщил президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко, который присутствовал во время присяги игроков Прикарпатья.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Российская агрессия Присяга Война России против Украины

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