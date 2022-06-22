Футболист сборной Украины о сборе на Байрактары: «С каждого по 100 грн — и уже на следующей неделе будем х**рить орков» 22 июня, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Сикан (слева) призвал присоединиться к сбору средств на Байрактары (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Футболист сборной Украины Даниил Сикан призвал присоединиться к сбору средств на три Байрактары, которые проводит благотворительный фонд Сергея Притулы.



Об этом нападающий Шахтера написал на своей странице в Instagram.

Фото: Даниил Сикан via Instagram

«С каждого по 100 гривен — и уже на следующей неделе будем х**рить орков», — написал Сикан.

Для достижения цели сбора средств необходимо 500 млн гривен (15 млн долларов). Переслать деньги можно по следующей ссылке.

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Два миллиона долларов уже внес в копилку Фонд Сергея Притулы.



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