Футболист сборной Украины о сборе на Байрактары: «С каждого по 100 грн — и уже на следующей неделе будем х**рить орков»
Сикан (слева) призвал присоединиться к сбору средств на Байрактары (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Футболист сборной Украины Даниил Сикан призвал присоединиться к сбору средств на три Байрактары, которые проводит благотворительный фонд Сергея Притулы.
Об этом нападающий Шахтера написал на своей странице в Instagram.
«С каждого по 100 гривен — и уже на следующей неделе будем х**рить орков», — написал Сикан.
Для достижения цели сбора средств необходимо 500 млн гривен (15 млн долларов). Переслать деньги можно по следующей ссылке.
Два миллиона долларов уже внес в копилку Фонд Сергея Притулы.
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