«Он покажет всем»: Мудрик вошел в необычный рейтинг футболистов АПЛ 1 августа, 18:40 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинский футболист Михаил Мудрик должен стать открытием английской Премьер-лиги, об этом утверждают журналисты The Athletic.

Авторитетное издание составило список футболистов АПЛ, от которых в этом сезоне ждут прорыва.

В рейтинге оказался единственный представитель Челси — Мудрик.

«У Мудрика были все основания для борьбы на поле и вне его в первые шесть месяцев своей карьеры в Челси, но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.

Видео дня

Удивительный гол в ворота Брайтона говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом суперзвезды АПЛ.

В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему Челси был готов заплатить Шахтеру начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на «Стэмфорд Бридж», — говорится в материале.

В дебютном сезоне украинец провел 17 игр за Челси, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик красноречиво оценил свою карьеру в Челси.