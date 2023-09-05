«Этот Шахтер — не уровень ЛЧ»: известный журналист скептически оценил шансы украинцев на выход из группы 5 сентября, 17:48 Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

Журналист и комментатор Виктор Вацко сделал прогноз по поводу выступления Шахтера в Лиге чемпионов.

Специалист считает, что донецкой команде будет трубно бороться даже за третье место.

«Барселона, Порту, Антверпен. Согласитесь, не скажешь, что Шахтер попал в группу смерти. Думаю, еще 2 года назад мы бы говорили, что здесь необходимо бороться даже за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сейчас другие реалии. Сейчас вся Европа в своих прогнозах единодушно выводит Барселону и Порту в плей-офф ЛЧ.

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Если говорить о противостоянии Шахтера с Антверпеном с точки зрения борьбы за Лигу Европы… Честно скажу, я пока не могу понять, что за Шахтер, какой именно Шахтер будет выступать в этом сезоне в еврокубках. Очень неоднозначное впечатление от футбола Патрика ван Леувена от команды, которая сейчас у него под рукой. Я понимаю, что мы еще ни разу не видели Шахтер в оптимальном составе, но, тем не менее".

Вацко оценил трансферную компанию Шахтера, выделив всего лишь одного игрока.

«Шахтер провел бурную трансферную кампанию. Пришли 9 новичков, но из них только один Азаров пока выглядит таким реальным претендентом на место в основе. При том, что потерянный летом Богдан Михайличенко, по-моему, выглядел более сбалансированным в сочетании оборонительных и атакующих скилов. Да, я делаю поправку, что Азаров только пришел в команду, играет фактически „с места в карьер“, но пока, на пороге еврокубков, складывается именно такое впечатление».

Журналист заявил, что нынешний уровень команды не соответствует уровню клуба Лиги чемпионов.

«Мы сейчас судим об игре Шахтера по УПЛ. Да, это чемпионат Украины, и это Минай, Верес или Металлист 1925. Лига чемпионов — это другое измерение, другая планета. Я считаю, что кадрово Шахтер не является командой уровня Лиги чемпионов. При всем уважении к клубу и к футболистам. На этом этапе своего развития украинский футбол очень далеко отстал от уровня ЛЧ. К несчастью. И я был бы счастлив, если бы в этом Шахтере я ошибся так же, как ошибся в прошлом сезоне относительно Шахтера Йовичевича. Точнее, если бы этому Шахтеру удача в Лиге чемпионов улыбалась так же, как Шахтеру прошлогоднему», — заявил Вацко в эфире Вацко on Air.

Ранее сообщалось, что Шахтер обнародовал заявку на Лигу чемпионов 2023/24, куда не попал звездный форвард.