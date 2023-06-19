Андрей Шевченко не забил решающий шутаут в лиге Пике — видео
Андрей Шевченко (Фото:kingsleague)
Легендарный украинский футболист сыграл в испанском мини-турнире Kings League Infojobs, который основал Жерар Пике.
Команда Шевченко Алтимейт Мостолес сыграла вничью (3:3) с Райо де Барселона, поэтому победитель должен был решиться в серии шутаутов.
Украинец не смог реализовать свою попытку, которая решала судьбу поединка.
Недавно Шевченко поздравил Реброва с победой в матче против Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко, потому что тот за рубежом делает бред.