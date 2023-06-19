Андрей Шевченко не забил решающий шутаут в лиге Пике — видео 19 июня, 08:35 Андрей Шевченко (Фото:kingsleague)

Легендарный украинский футболист сыграл в испанском мини-турнире Kings League Infojobs, который основал Жерар Пике.

Команда Шевченко Алтимейт Мостолес сыграла вничью (3:3) с Райо де Барселона, поэтому победитель должен был решиться в серии шутаутов.

Украинец не смог реализовать свою попытку, которая решала судьбу поединка.

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Not the best 90’s MLS penalty attempt at the @KingsLeague pic.twitter.com/qbt3oe4dtQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 18, 2023

Недавно Шевченко поздравил Реброва с победой в матче против Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко, потому что тот за рубежом делает бред.