Андрей Шевченко не забил решающий шутаут в лиге Пике — видео

19 июня, 08:35
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Андрей Шевченко (Фото:kingsleague)

Андрей Шевченко (Фото:kingsleague)

Легендарный украинский футболист сыграл в испанском мини-турнире Kings League Infojobs, который основал Жерар Пике.

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Команда Шевченко Алтимейт Мостолес сыграла вничью (3:3) с Райо де Барселона, поэтому победитель должен был решиться в серии шутаутов.

Украинец не смог реализовать свою попытку, которая решала судьбу поединка.

Видео дня

Недавно Шевченко поздравил Реброва с победой в матче против Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко, потому что тот за рубежом делает бред.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Шевченко

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