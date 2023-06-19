Напал на брата: Нидерландский футболист российского клуба получил тюремный срок 19 июня, 16:16 Квинси Промес (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Футболист сборной Нидерландов и московского Спартака Квинси Промес приговорен к 1,5 годам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Как сообщает De Telegraaf, суд Амстердама принял решение отправить звездного игрока за решетку. Орган правосудия также обязал нападающего выплатить 7 тысяч евро компенсации родственнику.

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По информации источника, приговор амстердамского суда мог быть на полгода меньше, однако Промес отказался признавать вину.

Инцидент с участием футболиста произошел в 2020 году. Промес вступил в перепалку со своим двоюродным братом из-за подозрения в том, что тот украл драгоценные бусы тети игрока. Во время драки Квинси схватил нож и ударил родственника в колено.

Напомним, что в 2021 году нидерландец во второй раз перешел в Спартак, где и продолжает играть. В составе сборной Нидерландов Квинси провел 50 игр, в которых забил семь голов.

Отмечается, что Промес не собирается возвращаться в родную страну и продолжит играть в террористической стране.

Ранее сообщалось, что латвийские болельщики передали жаркий привет президенту России.