ПСЖ — Бавария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ПСЖ и Бавария сыграют в Париже (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
НВ представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.
Матч ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия) состоится 14 февраля в Париже на стадионе Парк де Пренс и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:
- занял второе место в группе позади Бенфики и впереди Ювентуса, а также Маккаби Хайфа;
- лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя Марселя;
- проиграл два последних поединках при двух победах в пяти последних играх во всех турнирах;
- не сыграют защитники Мукиэле, полузащитник Санчеш, под вопросом участие звездного форварда Мбаппе (травмы).
Что нужно знать про Баварию перед матчем:
- выиграла свою группу, опередив Интер, Барселону и Викторию Пльзень;
- лидирует в немецкой Бундеслиге с отрывом в один балл от ближайшего преследователя Унион Берлина;
- не проигрывает 20 поединков кряду во всех турнирах при победах в трех последних из них;
- не сыграют вратарь Нойер, защитники Мазрауи, Эрнандес, полузащитник Гравенберх, нападающий Мане (травмы).
Ориентировочные составы:
ПСЖ: Доннарумма — Данилу, Маркиньос, Рамос — Хакими, Верратти, Витинья, Руис, Мендеш — Месси, Неймар
Бавария: Зоммер — Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Мюллер