ПСЖ — Бавария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 февраля, 14:48 ПСЖ и Бавария сыграют в Париже (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

НВ представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

Матч ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия) состоится 14 февраля в Париже на стадионе Парк де Пренс и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:

занял второе место в группе позади Бенфики и впереди Ювентуса, а также Маккаби Хайфа;

лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя Марселя;

проиграл два последних поединках при двух победах в пяти последних играх во всех турнирах;

не сыграют защитники Мукиэле, полузащитник Санчеш, под вопросом участие звездного форварда Мбаппе ( травмы).

Что нужно знать про Баварию перед матчем:

выиграла свою группу, опередив Интер, Барселону и Викторию Пльзень;

лидирует в немецкой Бундеслиге с отрывом в один балл от ближайшего преследователя Унион Берлина;

не проигрывает 20 поединков кряду во всех турнирах при победах в трех последних из них;

не сыграют вратарь Нойер, защитники Мазрауи, Эрнандес, полузащитник Гравенберх, нападающий Мане ( травмы).

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Данилу, Маркиньос, Рамос — Хакими, Верратти, Витинья, Руис, Мендеш — Месси, Неймар

Бавария: Зоммер — Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Мюллер