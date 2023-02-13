ПСЖ — Бавария. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля, 14:48
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ПСЖ и Бавария сыграют в Париже (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

ПСЖ и Бавария сыграют в Париже (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

НВ представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

Матч ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия) состоится 14 февраля в Париже на стадионе Парк де Пренс и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:

  • занял второе место в группе позади Бенфики и впереди Ювентуса, а также Маккаби Хайфа;
  • лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя Марселя;
  • проиграл два последних поединках при двух победах в пяти последних играх во всех турнирах;
  • не сыграют защитники Мукиэле, полузащитник Санчеш, под вопросом участие звездного форварда Мбаппе (травмы).
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Что нужно знать про Баварию перед матчем:

  • выиграла свою группу, опередив Интер, Барселону и Викторию Пльзень;
  • лидирует в немецкой Бундеслиге с отрывом в один балл от ближайшего преследователя Унион Берлина;
  • не проигрывает 20 поединков кряду во всех турнирах при победах в трех последних из них;
  • не сыграют вратарь Нойер, защитники Мазрауи, Эрнандес, полузащитник Гравенберх, нападающий Мане (травмы).

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Данилу, Маркиньос, Рамос — Хакими, Верратти, Витинья, Руис, Мендеш — Месси, Неймар

Бавария: Зоммер — Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Мюллер

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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