ПСЖ — Бавария: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

4 ноября, 17:33
Болельщики Баварии (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Действующий победитель турнира сыграет с мюнхенцами в четвертом туре общего этапа ЛЧ.

Поединок пройдет во вторник, 4 ноября, в Париже. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Бавария с видеоповторами голов.

Также прямая трансляция матча ПСЖ — Бавария будет доступна на платформе MEGOGO.

Между собой команды встречались 14 раз в Лиге чемпионов. И ни разу не была зафиксирована ничья: шесть побед у ПСЖ и восемь побед у Баварии.

В 2020 году Бавария обыграла Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов — 1:0.

Мы также ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Реал.

Теги:   Футбол Лига чемпионов ПСЖ (Paris SG) Бавария (Мюнхен)

