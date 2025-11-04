Действующий победитель турнира сыграет с мюнхенцами в четвертом туре общего этапа ЛЧ .

Поединок пройдет во вторник, 4 ноября, в Париже. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Бавария с видеоповторами голов.

Также прямая трансляция матча ПСЖ — Бавария будет доступна на платформе MEGOGO.

Между собой команды встречались 14 раз в Лиге чемпионов. И ни разу не была зафиксирована ничья: шесть побед у ПСЖ и восемь побед у Баварии.

В 2020 году Бавария обыграла Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов — 1:0.

