ПСЖ — Бавария: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2025 среди клубов

5 июля, 18:50
ПСЖ — фаворит матча (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Два гранда европейского футбола встретятся 5 июля в Атланте. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Пари Сен-Жермен — Бавария клубного чемпионата мира по футболу можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

На групповом этапе ПСЖ выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.

В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), за который выступает экс-игрок парижан Лионель Месси.

https://www.youtube.com/embed/2eY74BW4SbE?si=hGdY_Xfz-JbV22C1

Бавария на старте турнира уничтожила Окленд Сити — 10:0, потом выиграла у Бока Хуниорс (2:1) и проиграла Бенфике (0:1).

В 1/8 финала Бавария обыграла Фламенго — 4:2.

https://www.youtube.com/embed/es0NBtJJ7sI?si=ib8B4C9cKHPGRuw4

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа ПСЖ — 2.45, ничья — 3.75, победа Баварии — 3.00.

Проход в полуфинал: ПСЖ — 1.76, Бавария — 2.18.

