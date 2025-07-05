Два гранда европейского футбола встретятся 5 июля в Атланте. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Пари Сен-Жермен — Бавария клубного чемпионата мира по футболу можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

На групповом этапе ПСЖ выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.

В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), за который выступает экс-игрок парижан Лионель Месси.

Бавария на старте турнира уничтожила Окленд Сити — 10:0, потом выиграла у Бока Хуниорс (2:1) и проиграла Бенфике (0:1).

В 1/8 финала Бавария обыграла Фламенго — 4:2.

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа ПСЖ — 2.45, ничья — 3.75, победа Баварии — 3.00.

Проход в полуфинал: ПСЖ — 1.76, Бавария — 2.18.