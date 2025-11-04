Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Баварии

Илья Забарный не сыграет против Баварии (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Во вторник, 4 ноября, ПСЖ сыграет с Баварией в рамках четвертого тура Лиги чемпионов .

Украинский защитник французской команды Илья Забарный не поможет команде в предстоящем матче.

23-летний футболист пропустит поединок из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре против Байера.

Начало матча ПСЖ — Бавария запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Забарный провел 13 игр за парижан во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский шикарным ударом забил за Дженоа впервые за полтора года.