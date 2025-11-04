Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Баварии

4 ноября, 12:54
Поделиться:
Илья Забарный не сыграет против Баварии (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Илья Забарный не сыграет против Баварии (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Во вторник, 4 ноября, ПСЖ сыграет с Баварией в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Читайте также:
В Сербии тренер футбольной команды умер во время матча: игроки попадали на поле в слезах — видео

Украинский защитник французской команды Илья Забарный не поможет команде в предстоящем матче.

23-летний футболист пропустит поединок из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре против Байера.

Реклама

Начало матча ПСЖ — Бавария запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Забарный провел 13 игр за парижан во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский шикарным ударом забил за Дженоа впервые за полтора года.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Илья Забарный ПСЖ (Paris SG) Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies