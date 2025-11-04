Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Баварии
Илья Забарный не сыграет против Баварии (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Во вторник, 4 ноября, ПСЖ сыграет с Баварией в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.
Украинский защитник французской команды Илья Забарный не поможет команде в предстоящем матче.
23-летний футболист пропустит поединок из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре против Байера.
Начало матча ПСЖ — Бавария запланировано на 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Забарный провел 13 игр за парижан во всех турнирах, в которых забил один гол.
