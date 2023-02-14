ПСЖ — Бавария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля, 01:15 Месси в атаке ПСЖ (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

НВ следит за событиями первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 14 февраля.



Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Данилу, Маркиньос, Рамос — Хакими, Верратти, Витинья, Руис, Мендеш — Месси, Неймар

Бавария: Зоммер — Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Мюллер

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Матч состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

ПСЖ занял 2-е место в группе позади Бенфики и впереди Ювентуса, а также Маккаби Хайфа. Команда лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя Марселя.

Клуб проиграл два последних поединках при двух победах в пяти последних играх во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитники Мукиэле, полузащитник Санчеш, под вопросом участие звездного форварда Мбаппе (травмы).

Бавария выиграла свою группу, опередив Интер, Барселону и Викторию Пльзень. Команда лидирует в немецкой Бундеслиге с отрывом в один балл от ближайшего преследователя Унион Берлина.

Клуб не проигрывает 20 поединков кряду во всех турнирах при победах в трех последних из них. За коллектив не сыграют вратарь Нойер, защитники Мазрауи, Эрнандес, полузащитник Гравенберх, нападающий Мане (травмы).

Статистика знает 12 официальных поединков между соперниками. ПСЖ и Бавария выиграли по шесть раз. Ничья ни разу не фиксировалась.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Бавария. Коэффициент на ее победу равен 2,5. Успех ПСЖ оценивается в 2,6, ничья — в 3,6.